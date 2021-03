codice sconto roidmi nex 2 pro

Siamo ormai “invasi” dagli aspirapolvere ciclonici. Esistono di tante forme, ma racchiudono spesso un design sottile ed elegante. Ma senza andare a spendere cifre folli, ci sono alternative a prezzo accessibile e di livello come l'aspirapolvere lavapavimenti del partner di Xiaomi Roidmi NEX 2 Pro, in offerta con codice sconto su Banggood e spedizione dall'Europa.

Roidmi NEX 2 Pro: l'aspirapolvere completo di tutto è in offerta con codice sconto

Il design è simile ai fratelli della serie NEX 2, quindi molto elegante, con un richiamo metallico e dall'aspetto professionale. Ma anche le sue caratteristiche non sono da meno, infatti già la potenza da 435W, coniugata da una potenza di aspirazione da 26.500 Pa ed una batteria da 2500 mAh garantiscono una pulizia completa e senza intoppi derivati dall'autonomia.

Utile e bello da vedere inoltre il display LED a colori che aiuta a regolarci per autonomia e fasi di aspirazione e lavaggio. Tra l'altro, non mancano vari tipi di spazzole come quella per materassi, interni foderati come l'auto o il divano, la spazzola per animali e quella per gli inserti come quelli di un notebook o tende. Insomma, non rimarrete senza.

L'aspirapolvere lavapavimenti della catena ecologica di Xiaomi Roidmi NEX 2 Pro è quindi in offerta su Banggood grazie al Coupon dedicato al prezzo di 349€, che per quello che offre è davvero buono, considerando anche la spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu