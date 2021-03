codice sconto redmibook pro 14 2021

Sono passati pochissimi giorni dal debutto ed ecco che RedmiBook Pro 14 2021 arriva finalmente anche per noi occidentali grazie allo store Banggood: non poteva mancare un'offerta con codice sconto per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo super notebook di Xiaomi!

RedmiBook Pro 14 2021 arriva su Banggood | Codice sconto

Il nuovo membro della famiglia top dei laptop di Redmi arriva con un comparto tecnico di tutto rispetto. Se il design è ormai ampiamente collaudato – seppure con qualche aggiunta gradita – la parte hardware si preannuncia particolarmente interessante. RedmiBook Pro 14 2021 è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1135G7 (11th Gen) con grafica Intel Xe, 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD.

Per quanto riguarda il display, si tratta di una soluzione IPS da 14″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), rapporto in 16:10, luminosità di 300 nit, 100% sRGB ed un angolo di visione di 178°. Non manca il supporto al Wi-Fi 6, un lettore d'impronte digitali integrato nel tasto di accensione ed una pratica webcam nella cornice superiore del display.

Ovviamente il tutto è incluso in un corpo ultra-leggero, realizzato in lega di alluminio; per completare il quadro segnaliamo la presenza di una batteria da 56 Wh con ricarica rapida da 65W. Per quanto riguarda la tastiera il layout è quello internazionale mentre la lingua del sistema Windows 10 è il cinese (aggiornabile all'italiano).

Il nuovo RedmiBook Pro 14 2021 è arrivato anche per noi grazie a Banggood, insieme ad un goloso codice sconto. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

