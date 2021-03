Gli aspirapolvere senza fili sono davvero tanti, in ogni fascia di prezzo, ma non sempre sono sinonimo di rapporto qualità/prezzo. Una soluzione invece del genere può essere l'aspirapolvere senza fili Proscenic P10, attualmente in offerta al minimo storico su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, ma soprattutto con spedizione da Europa gratis.

Proscenic P10: l'aspirapolvere senza fili in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design della Proscenic P10, molto piacevole nella sua finitura blu metallico, segue il trend degli aspirapolvere ciclonici attuali. Quanto alle caratteristiche, partiamo con una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, ma anche un motore da 260W capace di arrivare a 110.000 rpm. La batteria da 2.000 mAh e garantisce circa 48 minuti di pulizia continua con una sola carica.

L'azione di aspirazione può essere regolata fino a 4 velocità, tutte regolabili tramite il touch screen posto sulla parte superiore. La spazzola a rullo inoltre è flessibile e rotante a 90° e potrete arrivare praticamente ovunque, ma proprio ovunque grazie anche alle sue funzioni multiple con i vari accessori dedicati. Il filtro HEPA integrato è poi facilmente lavabile con acqua. Il rumore non supera poi gli 80 dB.

Il prezzo della Proscenic P10 è davvero allettante, dato che grazie al codice sconto dell'offerta di Geekbuying, scende al minimo storico di 115.5€, che diventa ancora più appetibile grazie alla comoda spedizione da Europa gratis.

