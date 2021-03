Nelle ultime settimane non si è parlato che di lui, POCO X3 NFC, il best buy di Xiaomi, ora ancora più goloso grazie a quest'offerta: il mid-range nella versione da 128 GB diventa un acquisto obbligato a soli 169.90€ venduto e spedito da Amazon Italia.

POCO X3 NFC 128 GB è in offerta al miglior prezzo venduto e spedito da Amazon Italia

L'X3 è ormai diventato un best buy assoluto grazie al connubio perfetto tra prezzo contenuto e specifiche. Inoltre, le varie promo dedicate hanno reso questo smartphone ancora più goloso. A proposito di occasioni ghiotte, l'offerta di oggi dedicata a POCO X3 NFC permette di accaparrarsi il dispositivo in versione da 128 GB ad un prezzo imperdibile.

Il POCO X3 NFC 128 GB è disponibile in offerta su Amazon al prezzo imbattibile di 169.90€, venduto e spedito dall'e-commerce! Se siete interessati qui trovate la nostra recensione, mentre in basso il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock. Avete deciso di affidarvi a POCO? Allora date un'occhiata anche alle cover e alle pellicole per il device!

