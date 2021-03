La fascia media del 2020 ha riservato sorprese sia nella parte alta, sia guardando verso il basso. C'è però uno smartphone che va proprio nel mezzo e quello è il nuovo POCO M3, il battery phone dalle buone prestazioni e tanta autonomia (protagonista anche della nostra recensione): sia la variante da 4/128 GB che quella da 4/64 GB scende al miglior prezzo, grazie a quest'offerta con tanto di codice sconto dedicato.

POCO M3 al minimo storico con codice sconto, sia in versione 4/64 GB che 4/128 GB

Il design di POCO M3 è sicuramente originale, dato che il bumper della fotocamera e la scocca colorata non passano inosservati. Anche le specifiche della scheda tecnica sono interessanti, visto che abbiamo un display Full HD+ da 6.53″, un chipset Snapdragon 662, una memoria RAM da 4 GB e uno storage da 64 o 128 GB entrambi espandibili.

Quella che non delude dell'M3 è senza dubbio la batteria, dato che abbiamo un capientissimo modulo da 6000 mAh, in grado di avere sulle spalle più giorni di autonomia (ovviamente dipende dall'utilizzo). Quanto alla fotocamera, sul POCO è presente un modulo triplo con sensore principale da 48 MP con grandangolare e macro. La selfie camera da 8 MP completa il reparto. Non manca il Wi-Fi Dual Band ed una chicca difficile da trovare in questa fascia: lo speaker stereo.

POCO M3 è in offerta con codice sconto, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme ai coupon da inserire (in base al modello da 4/64 GB o quello da 4/128 GB): se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

