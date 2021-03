OnePlus 8T è disponibile ad un prezzo super allettante: il dispositivo – nella sue incarnazione da 8/128 GB colorazione Lunar Silver e Green – è disponibile in offerta lampo sullo store ufficiale, che di certo non mancherà di accontentare gli utenti che puntano al risparmio, soprattutto con cover in omaggio!

OnePlus 8T 8/128 GB: il top di gamma in offerta lampo e la cover omaggio Quantum Bumper

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, di recente la compagnia cinese ha OnePlus 8T qualche mese fa, un vero e proprio gioiellino capace di regalare non poche soddisfazioni. In basso trovate la nostra recensione (qui la testuale), in modo da poter avere le idee chiare su tutti gli aspetti del top di gamma.

Se siete interessati a mettere le mani sul OnePlus 8T da 8/128 GB in offerta lampo a 529€ con la splendida cover omaggio Quantum Bumper Cyborg Cyan, qui sotto trovate il link all'acquisto dallo store ufficiale, dove dovrete semplicemente inserire il prodotto nel carrello per ottenere lo sconto. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

