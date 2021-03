Proteggersi dalla pioggia è una necessità che può presentarsi in ogni momento dell'anno, specialmente ora che siamo ad un passo dalla primavera, ed un ombrello compatto e funzionale può tornare molto utile. E chi se non Xiaomi, con il suo partner 90 Fun, può aiutarvi a proteggervi dalle piogge (ma anche dal sole forte) con il suo ombrello reversibile anti-UV?

L'ombrello reversibile Xiaomi 90 Fun anti-UV è in offerta lampo

Le caratteristiche dell'ombrello di Xiaomi 90 Fun sono molte e tutte molto comode in ogni situazione all'aperto. Esso infatti può tranquillamente ripararvi dalla pioggia, inoltre è reversibile, quindi non dovrete temere ripiegamenti o sgocciolamenti una volta chiuso. In più, l'ombrello è pensato anche per ripararvi dal sole forte, proteggendovi dai raggi UV.

La vera chicca però, è la torcia LED posta nel manico, utilissima durante le escursioni in mezzo alla natura o semplicemente quando si attraversa una strada poco illuminata. Tra l'altro le dimensioni dell'ombrello sono perfette per due persone, dato che il diametro dello stesso è di 106 cm. Una volta chiuso però, esso è davvero molto compatto e sta tranquillamente in borsa o in uno zaino.

L'ombrello Xiaomi 90 Fun è disponibile in offerta lampo sullo store AliExpress, al prezzo di 16€.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu