Dopo aver fatto attività fisica, è necessario rilassarsi come si deve. Quindi, avere un buono strumento adatto a questo è fondamentale ed il massaggiatore Mini Gun (o pistola massaggiante) in offerta con codice sconto su Geekbuying potrebbe essere l'ideale, considerando il piccolo prezzo e la spedizione da Europa.

Mini Gun: il massaggiatore compatto in offerta su Geekbuying con codice sconto

Il design metallico si distingue per la sua compattezza, dato che la pistola massaggiante è davvero piccola rispetto a prodotti simili del settore. Questo permette di arrivare in più parti del corpo con maggiore comodità, anche perché pesa meno di 400 grammi. La potenza è da 15W ed è totalmente wireless, potendo quindi portarlo ovunque. Inoltre, è molto semplice anche il suo utilizzo, visto che funziona tramite un tasto funzione che serve per accenderlo e spegnerlo.

Utilizzabile in 4 modalità fino a 3.200 rpm, il massaggiatore Mini Gun, tra l'altro con una buona autonomia grazie alla batteria da 2.000 mAh ricaricabile tramite Type-C. Infine, abbiamo anche quattro comodi adattatori per agire in maniera completa tra muscoli, giunture, spina dorsale e articolazioni.

Trovate la pistola massaggiante Mini Gun in offerta con Coupon su Geekbuying al prezzo di 19.3€, con spedizione da Europa gratis che lo rendono un accessorio molto conveniente ed utile per il nostro fitness.

N.B. Se non doveste visualizzare il box Coupon, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu