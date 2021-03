Dopo il massaggiatore Huawei Smart Selection arriva su Banggood un'ennesima soluzione votata al relax: Blitzwolf BW-MGS1 è in offerta con codice sconto e vuole farvi sognare grazie ad un design versatile ed alcune funzioni che lo rendono perfetto per lasciarsi alle spalle una lunga giornata di lavoro.

BlitzWolf BW-MGS1: il massaggiatore per il collo scende di prezzo con questo codice sconto

Il nuovo massaggiatore Blitzwolf BW-MGS1 si presenta come una soluzione completa, che prova ad offrire un massaggio a tutto tondo e non solo limitato all'area del collo. Infatti, vista la sua natura (design, dimensioni e materiali) può essere utilizzato anche per rilassare i muscoli della schiena, delle gambe, delle spalle e della zona lombare. Oltre ad un pratico massaggio con movimenti circolari, in dispositivo offre anche la funzione di riscaldamento fino a 60°C, per il massimo relax.

Tramite l'apposita pulsantiera potrete accendere e spegnere il dispositivo e selezionare intensità, velocità e calore (per sessioni da 15 minuti). Il massaggiatore Blitzwolf BW-MGS1 debutta sullo store Banggood ed è già in offerta con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa. Curiosi di provarlo? In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. E non riuscite a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare temporaneamente AdBlock.

