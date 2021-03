Per quanto ci è concesso, la mobilità si espande sempre di più nella categoria ecologica grazie ai mezzi elettrici. E quale miglior scelta se non una bici elettrica, modello Fat Bike, come la Dohiker KRE16 in offerta lampo e spedizione da Europa gratis su GearBest?

Dohiker KRE16: la bici elettrica Fat Bike è in offerta lampo su GearBest

Lo stile ricorda molto quello della versione con ruote da 14″, ma in realtà questa ha degli pneumatici con diagonale da 16″, quindi con una presenza in strada più importante. Anche la sua struttura però ispira sicurezza grazie alla lega d'alluminio da cui è composta. Passando alle caratteristiche, si parte da un motore brushless da 250W, che permette di raggiungere i 25 km/h e soprattutto i 30 km di autonomia grazie alla batteria da 7.500 mAh 36V. Non manca una buona impermeabilità con certificazione IP54.

Il carico massimo è di circa 90 kg, mentre il cambio è a 6 velocità. Presente un dispositivo di assorbimento anti-shock, oltre ai doppi freni a disco, una luce LED, sellino e manubrio regolabili, possibilità di guida con inclinazione massima di 15° per una mobilità in tutta sicurezza in più situazioni. Infine, ma non meno importante, è pieghevole.

Trovate la Dohiker KRE16 in offerta lampo su GearBest al prezzo di 423.16€, che diventa ancora più conveniente con la spedizione da Europa gratuita. Trovate il link all'acquisto nel box in basso.

N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu