La mobilità elettrica è ormai entrata nel nostro quotidiano, ma esistono sicuramente varie fasce di prezzo. Per chi cerca un prodotto di grande spessore però, una soluzione potrebbe essere la bici elettrica pieghevole top gamma CMACEWHEEL GW20, in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

CMACEWHEEL GW20: la bici elettrica pieghevole top gamma è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Lo stile di questa eBike dà sicuramente una sensazione premium e rinforzata, grazie alla lega di alluminio di cui è composta la struttura. ma top gamma non lo è solo nel design, che include anche due vani per poggiare zaini o piccoli pacchi, ma anche nelle caratteristiche. Partendo dal potente motore da 750W, che il modulo batteria da 15 Ah permette un'autonomia da 100 km.

Oltre a questo, la GW20 è dotata di ruote rinforzate da 20″, adatte ad ogni superficie, con inclinazione massima da 30°, con anche freni a disco anteriori e posteriori. Parlando delle possibilità di pedalata di questa bici elettrica, abbiamo 3 modalità, che come già citato raggiungono i 100 km in modalità standard, mentre in full electric siamo sui 60 km. La velocità massima disponibile è ovviamente 25 km/h. Presente un display per monitorare i vari parametri.

Trovate la bici elettrica pieghevole CMACEWHEEL GW20 in offerta con Coupon su Geekbuying al prezzo di 957.5€, che per un mezzo di questo livello è assolutamente inquadrato, soprattutto con spedizione da Europa gratis.

