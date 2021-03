Il produttore cinese continua per la sua strada con soluzioni sempre nuove ma ci sono dei terminali che non passano mai di moda, grazie al connubio tra prezzo accessibile e specifiche. L'azienda è ormai affermata nel settore dei tablet Android low cost (ma senza rinunciare alla qualità) e questo è il caso di CHUWI HiPad X, soluzione 4G con Android 10 e un pannello da 10.1″, disponibile in offerta con codice sconto dalla Cina (al minimo storico) oppure con e spedizione dall'Europa (in questo caso ad un prezzo leggermente superiore)

Codice sconto CHUWI HiPad X: il tablet 4G è al minimo storico

Quali sono quindi le specifiche di questo nuovo tablet? Il Chuwi HiPad X, come anticipato, ha un ampio display da 10.1″ IPS Full HD (1920 x 1200 pixel) in 16:10, un SoC Mediatek MT6771V Octa-Core da 2.0 Ghz e per la memoria abbiamo ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile.

Quanto alla batteria, il Chuwi HiPad X ha un buon modulo da 7000 mAh, una fotocamera posteriore da 8 MP ed una selfie camera da 5 MP. Supporta la connessione 4G LTE Dual SIM, ha un sistema operativo Android 10.0. Non manca poi il Wi-Fi Dual-Band, il supporto magnetico per la tastiera dedicata e la penna HiPen H3 (vendute separatamente).

Il tablet Android 4G CHUWI HiPad X è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood: in basso trovate il link all'acquisto con il coupon da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Nel caso in cui preferiate la spedizione dall'Europa, di seguito trovate il link all'acquisto: il prezzo è buono ma ovviamente non si tratta del minimo storico.

