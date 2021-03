Cercate un notebook 2 in 1 affidabile ed elegante? Siete stati folgorati dal design di questo tipo di terminali, ma le cifre troppo alte vi spaventano? Allora provate BMAX Y13, il laptop sottile e leggero disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa!

Codice sconto BMAX Y13: il notebook 2 in 1 è in offerta su Banggood

Il notebook 2 in 1 BMAX Y13 arriva con un corpo in metallo (del peso di 1.2 Kg e spessore di 14.7 mm) in grado di ruotare fino a 360°, per la massima versatilità in ogni occasione. Il terminale è dotato di un display touch da 13.3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), cornici sottili (solo 5 mm di spessore) ed un rapporto screen-to-body dell'81.7%.

Sotto la scocca batte un cuore Intel, con il processore Gemini Lake N4100 di ottava generazione, con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD, e grafica UHD Graphics 600. Il sistema operativo è Windows 10 e la tastiera presenta due livelli di retroilluminazione.

Per tutti i dettagli su BMAX Y13 vi rimandiamo alla pagina del prodotto tramite il link in basso (date un'occhiata anche alla nostra recensione)

