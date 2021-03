Quando si parla di cuffie true wireless spesso ci si focalizza sui soliti nomi noti (e low budget) in particolar modo quando si parla di soluzioni cinesi. Se siete in cerca di un paio di cuffie TWS davvero niente male e proposte in offerta ad un cifra super abbordabile, allora date un'occhiata alle 1MORE ECS3001B in sconto su GearBest grazie al codice dedicato.

Le cuffie TWS 1MORE ECS3001B sono in offerta con codice sconto su GearBest

Le cuffie TWS 1MORE ECS3001B sono disponibili in offerta sullo store GearBest, senza bisogno di applicare un Coupon dedicato. Non dovrete far altro che accedere alla pagina del prodotto tramite il box in basso e troverete le cuffie al 62% di sconto, con tanto di spedizione gratis. Si tratta di una soluzione semi in-ear, con supporto Bluetooth 5.0 e tecnologia AAC.

Le cuffie TWS offrono una configurazione a doppio microfono con riduzione del rumore ENC ed un'autonomia fino a 12 ore (grazie al case di ricarica). Immancabile il pairing automatico con lo smartphone, semplicemente estraendole dalla custodia. In basso trovate il box Coupon con l'offerta di GearBest.

