Gli speaker di Black Shark 4 Pro salgono sulla vetta di DxOMark

Poche ore ci separano dallo scoprire ufficialmente Black Shark 4 Pro, la culminazione della divisione gaming Xiaomi che oggi vediamo premiato da DxOMark. E no, non per la fotocamera che immaginiamo non sarà al top, ma per la qualità audio. Come da tradizione degli smartphone da gamer, anche il nuovo esponente Black Shark è stato ingegnerizzato con un comparto sonoro di prima fascia. E secondo il team di valutazione parigino, è persino in grado di superare quello di esponenti di alta caratura come l'ultimo ROG Phone 5.

Pur non essendo ancora stato presentato, sappiamo già molto su Black Shark 4 e 4 Pro. Sin dal primo modello, la serie Black Shark fa utilizzo di speaker stereo per una propagazione più efficace e soddisfacente dell'output audio. E ciò è ottimo non soltanto nelle fasi di gioco, ma anche per l'ascolto di video e musica da smartphone. Ovviamente non poteva essere da meno il nuovo modello, con un doppio speaker simmetrico. Tuttavia, non è una soluzione come Xiaomi Mi 11, bensì è sempre la capsula a gestire il flusso in alto. Definendolo “simmetrico”, però, ci aspettiamo che la potenza sia paragonabile a quella dello speaker principale.

Non manca il tanto amato ingresso mini-jack, per tutti coloro che preferiscono affidarsi alle cuffie cablate. Il comparto hardware si compone anche di tre microfoni, oltre a componenti Cirrus Logic e supporto DTS e AAC.

Black Shark 4 Pro conquista DxOMark: ha la qualità audio migliore di tutti

Specifiche a parte, Black Shark 4 Pro è riuscito a superare persino il recentissimo Xiaomi Mi 10S, piazzandosi al primo posto su DxOMark. Artefatti sonori a parte, il nuovo gaming phone ha ottenuto i punteggi migliori in ogni aspetto, soprattutto nella fase di riproduzione. Che si giochi o si ascolti musica o video, lo smartphone ha la risposta in frequenza più equilibrata mai testata dal team. Il comparto offre un'estensione nelle frequenze basse ammirevole, nonché dinamiche d'impatto e nitide, un'ampia scena stereofonica ed una localizzazione dei suoni precisa. I livelli di volume sono coerenti, c'è un rendering realistico dei suoni sulla distanza e c'è una buona percezione sonora anche a volume basso. Gli unici difetti riguardano un accenno di distorsione a volume alto ed un leggero sibili con alcuni determinati segnali.

Dal punto di vista della registrazione, Black Shark 4 Pro si dimostra consistente, con i microfoni che catturano bene un po' tutto lo spettro di frequenze. Unica pecca è la registrazione in ambienti rumorosi, dove saltano fuori artefatti ed una dinamica ristretta durante i video (specialmente quelli selfie).

Ecco come appare adesso la classifica audio di DxOMark:

81 – Black Shark 4 Pro

80 – Xiaomi Mi 10S

79 – ASUS ROG Phone 5

76 – Xiaomi Mi 10 Pro

75 – Huawei Mate 20 X, ASUS ROG Phone 3

74 – iPhone 12 Pro Max, iPhone XS Max, OPPO Find X2 Pro,

73 – iPhone 12

71 – iPhone 11, iPhone 11 Pro Max

70 – iPhone SE 2020

69 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ASUS ROG Phone 2

