Insieme all'annuncio dello Snapdragon 888 sono arrivate tantissime conferme da parte dei primi produttori che adotteranno il nuovo chipset high-end di Qualcomm. Tra questi – ovviamente – Xiaomi, OnePlus, OPPO e Realme, ma si tratta solo della punta dell'iceberg. Anche ASUS dice la sua e lancia il nuovo smartphone flagship da gaming ROG Phone 5, con specifiche tecniche al top e tecnologie pensate rendere al massimo nel gioco da mobile, che stavolta si divide in 3 varianti aggiungendo quella Pro e quella Ultimate, con un prezzo ovviamente in linea con la categoria.

ASUS ROG Phone 5, 5 Pro e 5 Ultimate: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design pensato per il ROG Phone 5 è chiaramente un richiamo a quelli che sono le soluzioni PC della divisione gaming di ASUS, con una back cover con LED che rimarcano il logo e si avvicinano sempre di più allo stile dei notebook Zephyrus. Infatti, per la variante Pro, è presente un second display OLED totalmente personalizzabile. Stavolta però, la compagnia ha deciso di fare di più introducendo una versione bianca, chiamata ROG Phone 5 Ultimate, che come quella Pro e quello standard di colore nero ha il bumper fotocamera in alto al centro, atipico per il trend attuale, in colore nero ma sempre sagomata come da tradizione ROG Phone. Non mancano poi gli Air Trigger già presenti nei precedenti modelli, ma stavolta coadiuvati da una serie di gesture che migliorano l'esperienza di gioco in tal senso.

Dal design è automatico passare al display, che anche stavolta ha una soluzione da 6.78″ Full HD+ (2448 x 1080 pixel) con tecnologia AMOLED E4 ed un refresh rate da 144 Hz. Il campionamento del tocco è da 300 Hz, ma è presente anche il supporto all'HDR10+ che rende il tutto sicuramente di un livello molto alto. Non ci sono punch-hole o drop notch sul display, questo perché ASUS preferisce avere una cornice appena più spessa per alloggiarci la selfie camera altrimenti d'intralcio per il gaming.

Hardware e Software

Passiamo al comparto sicuramente più interessante di tutto ROG Phone 5, cioè l'hardware. Partendo, ovviamente dal chipset Snapdragon 888 da 2.84 GHz e la GPU Adreno 660. Lato memorie, abbiamo un grosso salto di qualità diviso tra i 3 modelli, partendo dagli 8/12/16 GB di RAM LPDDR5-6400 Mbps della versione base, per arrivare ai 16 GB RAM della variante Pro e i 18 GB della versione ultimate. Per lo storage abbiamo 128/256 GB UFS 3.1 per lo standard, 512 GB per il Pro e l'Ultimate.

L'hardware, in ogni caso, si arricchisce anche di un processore dedicato interamente al display, il Pixelworks i6, che permetterà una resa d'immagine mai vista prima. Passando alla batteria, anche qui nessun compromesso con i 6.000 mAh con modulo doppio ricaricabile ai 65W per tutti e 3 i modelli. Guardando poi al sistema di raffreddamento, abbiamo un processo con camera di vapore ed elementi in grafene che permette di avere una temperatura molto, molto bassa ai dispositivi.

Torna il jack da 3.5 mm, ottimizzato per fornire il meglio dell'audio ai giocatori grazie al software dedicato. In più, gli speaker stereo anteriori a 7 magneti sono abbinati ad un ESS DAC e 4 microfoni. Insomma, non manca proprio nulla. Sempre per i connettori è presente quello Type-C 3.1 laterale video, ma sparisce l'ingresso proprietario a favore di un connettore PIN.

Ovviamente, presenti il modulo 5G Dual-Mode, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e tutta la serie di GPS e sensori presenti su un top gamma che si rispetti. Presenti tutti i codec audio flagship come LDAC, aptX (anche HD) e Adaptive. Per il software abbiamo il sistema Android 11 con interfaccia stock ma con alcune personalizzazioni di ASUS.

Fotocamera

Il comparto fotocamera è sicuramente quello a cui è spesso rivolta meno attenzione quando si parla di smartphone da gaming, ma che su ROG Phone 5, Pro e Ultimate non manca di essere di grande livello, almeno nei sensori. Partendo dal sensore Sony IMX686 da 64 MP f/1.8, passando poi per l'ultra-grandangolare da 13 MP 125° f/2.4 ed una macro da 5 MP f/2.0. La selfie camera, alloggiato nella sottile cornice, è da 24 MP.

ASUS ROG Phone 5, 5 Pro e 5 Ultimate ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

Il capitolo del prezzo per ROG Phone 5 quest'anno è davvero variegato e si districa in tante configurazioni e appunto price range. Partendo dal modello standard, la versione 8/128 GB è listata a 799€, mentre quella 12/256 GB sale a 899€ e la versione 16/256 GB arriva a 999€. Passando al modello Pro, esiste una sola versione 16/512 GB dal costo di 999€. Infine, il modello Ultimate, contraddistinto dalla back cover bianca, ha un prezzo di 1.299€ ma è giustificato da un bundle ricchissimo di accessori e gadget.

La disponibilità dei ROG Phone 5, Pro e Ultimate è suddivisa in vari periodi: infatti, la versione base è disponibile già in pre-ordine nelle varianti 12/256 e 16/256 GB, mentre quella da 8/128 GB arriverà ad aprile 2021. Passando al Pro, esso sarà disponibile da aprile 2021, mentre la versione Ultimate sarà disponibile da maggio 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu