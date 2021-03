Uno degli strumenti elettronici più interessanti e apprezzati degli ultimi anni è sicuramente la stampante 3D. E c'è un brand specializzato in questo, Anycubic, che propone le sue stampanti 3D Photon Mono e Mono X, ma anche gli accessori come il pulitore Wash & Cure e la resina UV utilizzata per produrre i modelli tridimensionali.

Anycubic Photon Mono e Mono X: tutti i segreti delle stampanti 3D per la resina

Partendo dal modello base, abbiamo una macchina non solo bella da vedere, ma anche dalle caratteristiche interessanti. La Anycubic Photon Mono è una stampante 3D che permette di gestire modelli in 2K monocromatici (2560 x 1620 pixel), con filamenti in resina ad alta qualità con lunghezza d'onda a 405 nm ed un contenitore che tiene all'interno i raggi UV. Proprio la fonte della luce della stampante ha un'innovativa matrice parallela ed è tutto gestibile tramite il software dedicato. Inoltre le componenti sono facilmente sostituibili.

Salendo di livello però, troviamo poi la stampante 3D Photon Mono X, che porta la risoluzione 4K monocromatica tra le sue caratteristiche. Ancora più veloce del modello Mono, in un'ora riesce a realizzare un modello completo in resina UV completamente. Così come il modello precedente, è possibile gestirlo da remoto, ma tramite applicazione per smartphone.

Ma per asciugare una resina di questo tipo, necessitiamo anche di uno strumento di asciugatura dello stesso livello e quindi Anycubic nella sua line up ha anche la Wash & Cure 2.0, che permette di pulire ed asciugare la resina prodotta con le stampanti sopracitate. Inoltre, il brand mette a disposizione varie grandezze di barattoli di resina da 500 grammi ed 1 kilo.

Trovate le stampanti 3D Anycubic Photon Mono e Mono X in offerta su AliExpress dal 15 al 17 marzo 2021 per il Brand Festival rispettivamente ai prezzi (indicativi) di 160.08€ e 498.88€, mentre vi lasciamo il link allo store del brand in cui potrete trovare la Wash & Cure 2.0 a prezzo interessante anche i barattoli di resina di ricarica in vari formati.

Articolo Sponsorizzato.

