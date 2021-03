Nelle scorse settimane sono spuntati degli indizi in merito al prossimi rugged watch targato Huami, con tanto di una certificazione che riporta anche il nome di T-Rex 2. Al momento non è dato di sapere quale sarà effettivamente il nome commerciale e se ci saranno sorprese a stretto giro, ma intanto un corposo leak ci svela quali saranno le principali novità di Amazfit T-Rex Pro: ecco tutto quello che sappiamo, con immagini e specifiche!

Aggiornamento 05/03: il nuovo modello rugged di Amazfit spunta in un video hands-on che trovate in basso, nella sezione “Design e caratteristiche”. Inoltre un noto leaker ha pubblicato il possibile prezzo di vendita: in questo caso trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Amazfit T-Rex Pro: tutto quello che sappiamo sul rugged watch di Huami

Design e caratteristiche









Le immagini e i dettagli in questione arrivano da un leaker indiano solitamente affidabile, ma come al solito in questi casi manca ancora una conferma ufficiale. Amazfit T-Rex Pro non sembra discostarsi dal precedente modello (recensito qui): il design e lo stile generale riprendono di pari passo il design del T-Rex standard. La principale aggiunta riguarda il grado di impermeabilità che passa da 5 ATM a ben 10 ATM. Si tratta quindi di un indossabile in grado di resistere fino a 100 metri.

Inoltre pare che l'indossabile avrà dalla sua un nuovo sensore PPG migliorato; altra novità riguarda il sistema operativo a bordo, il quale dovrebbe arrivare in una veste rinnovata. Intanto il dispositivo è protagonista di un video su YouTube, in cui viene mostrato a tutto tondo.

Come si evince dal video in questione Amazfit T-Rex Pro avrà un look praticamente identico al modello attuale. Le vere novità, quindi, sarebbero tutte all'interno, con un sensore PPG rinnovato, oltre 100 modalità sportive ed un'impermeabilità ancora più estrema. Si parla poi di un'autonomia raddoppiata per quanto riguarda l'uso con il GPS: il modello Pro dovrebbe passare a ben 40 ore di utilizzo continuo, rispetto alle 20 ore del predecessore.

Specifiche

Display AMOLED da 1.3″ 360×360 pixel;

Touch Screen con protezione Corning Gorilla ;

Batteria da 390 mAh;

Materiali utilizzati – materiale polimerico ad alta resistenza;

Dimensioni: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm;

Peso: 59.4 grammi (con il cinturino);

Posizionamento: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo;

Bluetooth 5.0;

Grado di impermeabilità: 10 ATM;

Certificazione militare MIL-STD-810G;

Nuovo sistema operativo basato su RTOS;

sensore magnetico, altimetro, giroscopio a 3 assi, accelerometro;

Bio Tracker 2 PPG.

Amazfit T-Rex Pro: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Non mancano dettagli ed indiscrezioni in merito al prezzo di vendita di Amazfit T-Rex Pro: il dispositivo sarebbe comparso sullo store europeo a 169.90€. In merito alla data di uscita non ci sono dettagli, ma il debutto non sembra essere poi così lontano (vista la portata dei leak in giro per la rete). Non appena ci saranno novità al riguardo, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu