Se nelle scorse settimane avevamo già degli indizi in merito al prossimo rugged watch targato Huami, adesso è finalmente ufficiale. Infatti, Amazfit ha presentato il nuovo T-Rex Pro, che migliora le specifiche del precedente e si rende uno smartwatch appetibile per gli amanti di sport estremi ed immersioni, ad un prezzo tutto sommato giusto.

Amazfit T-Rex Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Sin dalle prime indiscrezioni, avevamo per il design del nuovo T-Rex Pro uno stile molto simile, se non uguale, rispetto al T-Rex. Il nuovo smartwatch però, ottiene un processo di sabbiatura per la corona centrale, che ora diventa quindi più resistente, grazie anche al materiale polimerico. Grazie a questo, diventa adatto ad ogni tipo di sport all'aperto, anche quelli estremi. E proprio per lo sport, questo smartwatch potrebbe diventare il preferito dei sub, dato che hai una resistenza rinnovata fino alle 10 ATM e fino a 100 metri di profondità. Presente la certificazione militare MIL-STD-810G.

Resta il display AMOLED da 1.3″ con tanto di protezione Corning Gorilla Glass. La batteria, un modulo da 390 mAh, dovrebbe garantire circa due settimane di autonomia. Passando invece al lato software, si avvale di un sistema di navigazione a 4 opzioni, al fine di avere sempre la strada corretta grazie al GPS. Per il monitoraggio della salute, grazie all'algoritmo FirstBeat è possibile avere un quadro completo della propria attività fisica, ma anche circa 100 attività sportive da monitorare. Non manca il cardiofrequenziometro, la misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue e tanto altro.

Se volete farvi un'idea di come si comporta uno smartwatch rugged, sopra trovate la video recensione del precedente Amazfit T-Rex.

Specifiche

Display AMOLED da 1.3″ 360×360 pixel;

Touch Screen con protezione Corning Gorilla Glass;

Batteria da 390 mAh;

Materiali utilizzati – materiale polimerico ad alta resistenza;

Dimensioni: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm;

Peso: 59.4 grammi (con il cinturino);

Posizionamento: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo;

Bluetooth 5.0;

Grado di impermeabilità: 10 ATM;

Certificazione militare MIL-STD-810G;

Nuovo sistema operativo basato su RTOS;

sensore magnetico, altimetro, giroscopio a 3 assi, accelerometro;

Bio Tracker 2 PPG.

Amazfit T-Rex Pro – Prezzo e disponibilità

Per il capitolo prezzo, il nuovo T-Rex Pro di Amazfit arriva con un listino di 169.9€, quindi leggermente più caro del precedente, ma sicuramente ci si va a guadagnare in qualità per l'utilizzo a cui è destinato. Trovate il nuovo smartwatch presso il rivenditore ufficiale di Amazfit in Italia, che potrete acquistare a breve da questo link.

