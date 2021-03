Amazfit GTS 2 Mini comincia a ricevere il supporto ad Alexa

A distanza di alcuni mesi dal debutto internazionale e in Italia, ecco che Amazfit GTS 2 Mini comincia a ricevere l'aggiornamento con il supporto all'assistente vocale Alexa, al momento solo per il mercato indiano. Possiamo cominciare a sperare anche alle nostre latitudini?

Aggiornamento 04/03: l'update per il GTS 2 Mini è disponibile anche in Italia ma pare che al momento Alexa supporti solo l'inglese.

Amazfit GTS 2 Mini: primo avvistamento per l'aggiornamento con il supporto ad Alexa

Come ben sappiamo, le specifiche tecniche dello smartwatch di Huami (o faremmo meglio a dire di Zepp) riportano la presenza del microfono; inoltre la stessa compagnia ha confermato su Amazon che il “piccolo” Amazfit GTS 2 Mini riceverà il supporto all'assistente vocale Alexa tramite un aggiornamento OTA. A quanto pare il momento è giunto anche se il rilascio dell'update sembra per ora localizzato solo in India. Comunque teniamo le dita incrociate, perché si tratta comunque di un segnale importante che rappresenta il preludio all'arrivo dell'assistente vocale di Amazon anche alle per noi.

Crediti: Huami

Per quanto riguarda l'aggiornamento dedicato ad Amazfit GTS 2 Mini in roll out in India, si tratta della versione firmware 1.0.2.31; una volta completato download e installazione dell'OTA basterà scorrere verso sinistra nella schermata principale dello smartwatch ed autorizzare Alexa. Dopodiché sarà necessario aprire l'app companion e nel profilo aggiungere quello dedicato ad Amazon Alexa (quindi effettuando il login con il proprio account).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo shop di Amazfit ha dato il via a delle interessanti promozioni (tra questi che anche GTS 2 Mini in sconto): qui trovate tutti i dettagli!

