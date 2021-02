ZTE Axon 20 5G: la selfie camera passa sotto la lente di DxOMark

Dando un'occhiata al mercato, al momento l'unico smartphone a montare una selfie camera sotto il display è ZTE Axon 20 5G. Quest'azienda, dunque, è arrivata prima di tutte con gran coraggio, spingendo questo settore verso un'unica direzione. Domani vedremo, infatti, dispositivi dotati di tale tecnologia, con schermi sempre più ampi e prestazioni migliori. Al momento, però, questa soluzione è vincente? DxOMark ha provato a dire la propria in merito, svelando tutte le criticità di tale sistema.

DxOMark boccia la selfie camera di ZTE Axon 20 5G

Al di là di quello che si poteva pensare inizialmente, la selfie camera sotto il display deve ancora migliorare molto. Non si tratta di una tecnologia già pronta all'uso, non perlomeno secondo quanto mostrato dai test di DxOMark. Qui, infatti, Axon 20 5G ha ricevuto un punteggio bassissimo, di soli 26 punti, distaccandosi completamente da tutti gli altri device top di gamma. Basti pensare che uno smartphone come Huawei Mate 40 Pro ha ricevuto in tale comparto 104 punti!

Nonostante la stabilizzazione e la messa a fuoco siano sufficientemente buoni, ZTE Axon 20 5G monta una selfie camera da 32 MP che mostra gravi problemi di qualità dell'immagine. Tra tutti, quindi, troviamo una ridotta gamma dinamica ed una sottoesposizione eccessiva in condizioni di scarsa illuminazione. Tutte criticità normali per un sensore posizionato sotto il display, che quindi fatica a catturare i colori naturali e tende ad esaltare molto il bianco.

LEGGI ANCHE:

Non solo Axon 20 5G: le cuffie ZTE LiveBuds arrivano in Europa

Molti produttori pensano di introdurre tale novità all'interno dei propri smartphone, come ad esempio Xiaomi. Questi brand, però, dovranno cercare di limare tutti questi problemi nel corso dei prossimi mesi, per presentarsi sul mercato con una selfie camera sufficientemente buona.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu