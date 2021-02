Da un'idea possono nascere soluzioni interessanti e anche eccellenti. Ed il trend attuale della tecnologia sembra stia diventando quello di rendere un vecchio smartphone un vero e proprio quadro, dividendone le componenti e rendendole piccole opere d'arte, come farà ad esempio Xiaomi.

Xiaomi: ecco come rendere un vecchio smartphone un quadro tecnologico (ma solo in Cina)

Proprio come fatto da Meizu, in quel caso però è un concorso, ma anche da un bambino che l'ha fatto da solo con un Redmi 1 (qualcosa ci dice che l'idea sia partita da qui), Xiaomi prenderà in consegna i vecchi modelli della serie Mi e li renderà devi veri e propri oggetti per ogni vero collezionista e Mi Fan.

Cosa devono fare i (fortunatissimi) utenti cinesi per ottenere il quadro? Devono portare ai Mi Store il proprio Xiaomi Mi 1, Mi Mix, Mi Mix 2S, Mi 4, Mi Note 2 e Mi 6 e scegliere un motivo di smontaggio e montaggio delle componenti in 6 stili differenti: standard, nostalgico, retrò, semplice, rosso cinese o blu tecnico.

Quest'iniziativa è qualcosa di molto importante in quanto a impatto ambientale: infatti, al posto di smaltirli, i dispositivi riprenderanno vita rimanendo nelle case degli utenti ma con un utilizzo molto più sensato, rispetto a far la polvere in un cassetto. La speranza è che Xiaomi possa portarlo anche in Occidente, così da poter rivalutare i propri dispositivi che pensavamo non potessero più servirci.

