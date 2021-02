Che Xiaomi sia al lavoro su molteplici soluzioni finalizzate a migliorare al fotografia da smartphone non è di certo un segreto. Ormai sono tanti i brevetti del brand cinese che abbiamo avuto modo di visionare ed appare chiaro come la compagnia di Lei Jun sia alla ricerca di un layout perfetto ed innovativo, da accompagnare ovviamente a migliorie tecnologiche (come nel caso di questa soluzione pop-up con una parte riflettente). Il brevetto spuntato in rete in queste ore ci mostra una nuova risposta di Xiaomi, con uno smartphone che fa affidamento su fotocamera 3D per scattare foto e girare video: insomma, un dispositivo che potrebbe ingolosire non poco sia gli utenti consumer che i creatori di contenuti.

Xiaomi brevetta uno smartphone con fotocamere 3D per foto e video

Il nuovo brevetto è stato depositato a gennaio presso gli uffici dell'ente mondale WIPO ed approvato il 5 febbraio 2021. Il documento mostra uno smartphone a marchio Xiaomi caratterizzato da un design unico, basato su una cover posteriore che ospita quattro fotocamere 3D, posizionate ai quattro angoli del pannello. Frontalmente, invece, trova spazio un display senza notch e fori, tutto schermo: probabile che sia prevista una fotocamera sotto il display. Sul lato destro sono presenti il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione, mentre lungo il bordo inferiore trovano spazio una porta Type-C, microfono, speaker e mini jack da 3.5 mm.

La vera chicca – ovviamente – è rappresentato dall'esclusivo sistema di fotocamere 3D. Si tratta di un modulo composto da quattro sensori, in grado di effettuare foto e video in 3D; inoltre vari dettagli (come la presenza del mini-jack per le cuffie) fanno pensare ad un possibile dispositivo di fascia media. E se si trattasse di una soluzione “economica”, magari per la serie Redmi?

Come al solito non è dato di sapere se questo brevetto diventerà mai realtà o meno; quindi, se siete interessanti vi conviene incrociare le dita e sperare!

