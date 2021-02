Quando nel 2013 il primo smartphone Redmi dall'allora giovanissima Xiaomi arrivò sul mercato, si ebbe l'impressione che qualcosa nel mercato smartphone sarebbe cambiata. Ed in effetti il Redmi 1 è stato uno degli smartphone più venduti in patria, ma che a distanza di 8 anni è diventato una piccola opera d'arte moderna grazie ad un bambino di 9 anni che ne ha fatto un quadro.

Redmi 1: un bambino lo rende un quadro e Lei Jun si complimenta per “l'opera d'arte”

Doveva essere sicuramente lo smartphone inutilizzato di un parente o di un genitore, ma per lui sarà stato sicuramente una scoperta mista a gioco smontarlo nelle varie componenti (tra l'altro in maniera impeccabile), tanto che poi il quadro realizzato è diventato effettivamente molto gradevole.

Tanto gradevole che Lei Jun stesso si è complimentato per la destinazione del Redmi 1, che adesso può competere in bellezza come le “opere d'arte” realizzate con vecchi iPhone, come se fosse un attestato di storia recente degli smartphone cinesi. Stando a quanto riportato inoltre, era ancora perfettamente funzionante, sebbene fosse abbastanza lento (ovviamente).

Per ricordare, ai più nostalgici, ma anche far conoscere ai neofiti questo interessante smartphone medio gamma dei tempi che fu, riassumiamo la scheda tecnica: chipset MediaTek MT6598T, GPU PowerVR SGX544MP, display HD da 4.7″, 1 GB RAM, 4 GB ROM (espandibile fino a 64 GB), fotocamera da 8 MP, selfie camera da 1.3 MP, batteria da 2050 mAh e Android 4.2.2 Jelly Bean con MIUI 5 (aggiornabile a KitKat e MIUI 6).

All'epoca non mancava quasi nulla, oggi ci scappa sicuramente un sorriso se consideriamo anche il solo Redmi Note 9T arrivato qui.

