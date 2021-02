Quando guardiamo a YouPin, abbiamo sempre in mente i centinaia di prodotti smart che arrivano dalla Cina. Ma esistono altre centinaia di prodotti di ogni tipo, come il punching ball FED che Xiaomi vende proprio su YouPin.

Xiaomi FED-XM0111: il punching ball per tutti è anche su AliExpress

Com'è strutturato questo comodo attrezzo per lo sport ma anche per alleviare lo stress? Molto compatto, ma ben costruito con buoni materiali in PU, ma anche la base che ha un supporto magnetico da applicare sia su una scrivania, sia in una parte del soffitto con un'altezza sufficiente per fare allenamento per la boxe o il fitness.

Inoltre non dovrete temere che con il tempo possa sgonfiarsi perché nella confezione è incluso un comodissimo gonfiatore atto a ridare la giusta pressione al pallone del punching ball FED-XM0111. Insomma, vi divertirete non poco quando avrete un momento per sfogarvi.

Il punching ball Xiaomi FED, fortunatamente, è già disponibile su AliExpress e potete acquistarlo ad un ottimo prezzo di 27.93€, a cui vanno aggiunti i circa 6.5€ per le spese di spedizione. Non un prezzo così alto per un prodotto così ben costruito e di sicuro impatto. Trovate il link all'acquisto nel box in basso.

