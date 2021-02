Una delle funzionalità richieste spesso dagli appassionati di Xiaomi è di certo il supporto alla ricarica wireless. La compagnia cinese non è di certo nuova nei confronti di questa tecnologia: la troviamo a bordo della serie Mi 10 e dell'ultimo Mi 11, per non parlare della ricarica senza fili a distanza. Tuttavia se siete fan di Redmi e aspettate un dispositivo della costola di Xiaomi dotato di ricarica wireless, resterete delusi.

Xiaomi conferma: niente Redmi con ricarica wireless (almeno per il momento)

Il CEO di Redmi Lu Weibing, ha infatti confermato che per quest'anno non sono previsti dispositivi del brand equipaggiati con la ricarica wireless. Una doccia fredda per gli appassionati e perfino la serie K40 (in arrivo a febbraio) sarà sprovvista di questa feature. Anche se il dirigente non ha spiegato apertamente il motivo di questa decisione non è difficile venirne a capo.

Al momento la ricarica wireless viene utilizza solo per i modelli di Xiaomi di fascia alta e di certo si tratta di una necessità legata al fattore prezzo. Quando si parla di flagship la cifra richiesta tende ovviamente a salire; di certo non tutti sono propensi a spendere per un dispositivo di fascia media e Redmi è comunque conosciuta proprio per il suo rapporto qualità/prezzo invidiabile. Inserire la tecnologia di ricarica wireless significa aumentare i costi e di conseguenza il prezzo finale.

Resta da vedere se le cose cambieranno e soprattutto se Xiaomi si deciderà ad introdurre una strategia più aperta in tal senso. Comunque una cosa è certa: almeno per il 2021 non ci sarà un Redmi con ricarica wireless. Che cosa ne pensate? Sareste disposti a spendere di più per un mid-range, purché dotato della ricarica senza fili? Oppure preferite sempre e comunque il risparmio?

