Esistono migliaia di prodotti interessanti che possiamo trovare su YouPin e del resto non sempre sono dispositivi smart per la casa, ma anche accessori utili per tanti usi. Così come questa cintura con coltellino multi-uso per le escursioni NEXTOOL, che da Xiaomi YouPin è già disponibile anche su AliExpress ad un prezzo ottimo.

Xiaomi NEXTOOL Belt è la cintura con coltellino multi-uso ideale per le escursioni

Quali sono le caratteristiche di questo utile accessorio? La cintura NEXTOOL è composta da un blocco centrale in alluminio che è facilmente rimovibile, quindi oltre a tenere su i pantaloni, può tornare utilissimo in tante situazioni. Infatti, dentro questo nucleo centrale racchiude in sé vari utensili, come se fosse un coltellino svizzero. Andando a vedere con precisione, sono ben 10 le possibilità di utilizzo.

Ma quali sono questi utensili? c'è un taglia-carte, una lama per i pacchi, un cacciavite, un apribottiglia, un apri-lattine, uno spillino per SIM, delle piccole forbici, una lima a doppia funzione. Insomma, non manca nulla per escursioni ed emergenze varie per l'interno e l'esterno. Il materiale utilizzato per questa cintura è un comodo poliestere che non porta fastidi all'indosso.

Trovate la cintura con coltellino multi-uso Xiaomi NEXTOOL Belt su AliExpress, dove potrete acquistarla all'ottimo prezzo di 18.77€, che per quello che offre è davvero valida e di certo utile per chi è alle prime armi. Trovate il box in basso per poterlo acquistare al link dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu