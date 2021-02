Quest’app ti dice se il tuo Xiaomi si aggiornerà alla MIUI 12.5

Con i festeggiamenti del Capodanno Cinese l'argomento è andato in standby, ma Xiaomi sta preparando l'avvento della MIUI 12.5. A breve riprenderà a pieno regime il programma di Beta Testing, con il quale verrà spianata la strada per il roll-out dell'aggiornamento stabile. Ci vorrà ancora qualche mese prima che il major update arrivi ufficialmente, ma c'è chi giustamente si sta chiedendo se riceverà l'aggiornamento. Un argomento di cui spesso si discute e su cui spesso ci chiedete delucidazioni. Proprio per questo c'è chi ha sviluppato un'app per scoprire la compatibilità fra il tuo smartphone Xiaomi e la prossima MIUI 12.5.

Hype per la MIUI 12.5? Scopri se il tuo smartphone Xiaomi si aggiornerà con quest'app

Quest'app si chiama MIUILevelChecker, è un software open source sviluppato da un membro della Mi Community come strumento utile per gli utenti meno esperti. Installandola sul proprio smartphone Xiaomi, è in grado di dirvi se riceverà l'aggiornamento alla MIUI 12.5 e se sia compatibile con le sue animazioni.

Con il nuovo major update, infatti, gli sviluppatori hanno implementato un nuovo sistema di transizioni visive ottimizzate per sfruttare al meglio l'hardware. Xiaomi ha infatti studiato un sistema che scala le animazioni sulla base dell'hardware. In questo modo, i top di gamma potranno vantare animazioni al top, mentre i dispositivi più modesti avranno animazioni meno impattanti sulle prestazioni.

Un'aggiunta simpatica per gli smartphone non compatibili è il rimando ad un modulo Magisk in grado di modificare il sistema per forzare le succitate animazioni. Chiaramente per installarlo sarà necessario che abbiate i permessi di root sul vostro smartphone. Se foste curiosi, vi rimandiamo al canale Telegram di MIUIes per il download dell'app:

Ovviamente è tutto fuorché un'app ufficiale, pertanto prendetene i risultati con le pinze. Le informazioni in essa contenute le abbiamo già trattate anche sul nostro sito, pertanto potete fare direttamente riferimento ai relativi articoli.

MIUI 12.5: quali smartphone saranno aggiornati

MIUI 12.5: modelli compatibili per animazioni, suoni e vibrazioni

