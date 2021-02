Arrivato con tutte le attese del caso e soprattutto con una buona scheda tecnica, Xiaomi Mi Watch torna a far parlare di sé. Sì, perché in queste ore è approdato in un aggiornamento sullo Xiaomi Mi Watch in Italia anche Alexa, quindi in questo articolo vi spieghiamo come configurare l'assistente vocale di Amazon.

Xiaomi Mi Watch: ecco come configurare Alexa dopo l'aggiornamento in Italia

Prima di procedere bisogna aggiornare lo smartwatch del brand alla versione del firmware v1.2.52. Tra le novità di questo update, oltre al supporto per la lingua italiana per l'assistente vocale, troviamo anche 2 nuove Watch Face native (ora 7) e la possibilità di rendere il wearable il pulsante di scatto da remoto.

Tornando ad Alexa, bisogna recarsi sull'applicazione dedicata Xiaomi Wear, poi andare alla voce “Profilo” e selezionare la scheda “Amazon Alexa“. Da lì, bisogna il login ad Amazon e bisognerà poi semplicemente fare uno swipe dal basso verso l'alto, ovviamente dalla schermata principale del Mi Watch e Alexa si attiverà con la dicitura “Sto ascoltando“.

Tutto molto semplice, con una funzione davvero molto utile che vi accompagnerà adesso sul vostro orologio Xiaomi, che diventa quindi molto più interessante con un supporto non indifferente come Alexa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu