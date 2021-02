Ci stiamo ancora riprendendo dalla nostra recensione dell'aspirapolvere senza fili G9 che ecco fare capolino anche la nuova versione Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, fresca di lancio: andiamo a scoprire tutte le novità, le caratteristiche e – soprattutto – il prezzo di vendita di questo modello rinnovato.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 ufficiale: tutto sul nuovo robot aspirapolvere

Design e caratteristiche

Se guardando le immagini di questo aspirapolvere senza filo vi si è accesa una lampadina è perché si tratta di un dispositivo già conosciuto: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 altro non è che la versione internazionale del modello K10 cinese. Ci troviamo quindi di fronte ad un terminale di tutto rispetto, mosso da un motore inverter ad alta velocità, in grado di offrire una potenza di aspirazione di 150 AW e fino a 125.000 giri al minuto. Altro dettaglio importante riguarda la presenza di un pratico display LCD tramite cui tenere d'occhio l'autonomia residua e non solo.

Oltre a fungere da aspirapolvere, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 è utile anche come lavapavimenti grazie al contenitore da 250 ml per l'acqua ed il mop removibile. In termini di autonomia, si parla invece di circa 65 minuti in modalità Eco (30/10 in versione standard e massima potenza) grazie alla batteria ricaricabile da 3.000 mAh.

Recensione Mi Vacuum Cleaner G9

Per la nostra recensione della versione precedente date un'occhiata al video in alto oppure alla versione testuale presente a questo link.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità del nuovo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, al momento la casa cinese non ha confermato nulla. Il dispositivo è arrivato su uno store in Spagna, dove viene proposto a 265€; comunque non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con il link all'acquisto.

Comunque vi ricordiamo che il dispositivo è la versione “internazionale” del modello Mijia K10: quest'ultimo è già disponibile su Banggood con tanto di spedizione dall'Europa, quindi se volete approfittare qui sotto trovate il link e il codice sconto da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu