Nel già vasto ecosistema portato anche in Europa da Xiaomi, è presente anche la fortunata gamma di smart TV del brand. Secondo alcuni leak però, potrebbero non fermarsi alle Mi TV 4S e 4A, ma la line up potrebbe essere ampliata con la prima QLED di Xiaomi da 75″, che potrebbe avere un prezzo abbastanza alto.

Xiaomi Mi TV QLED: specifiche e prezzo top per la smart TV da 75″

Specifiche

Xiaomi will be launching these products in Europe on Feb 8! – Mi 11 (Look at the official renders below, Blue & Grey with 5G Badge, 8+128/256GB) – Mi Q1 75" QLED TV (€1200-1300) – Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 (€700-800) Pls Link/Credit: https://t.co/Usz3jrfedo pic.twitter.com/wol6YRKEoN — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 5, 2021

Stando a quanto riportano i vari leak, che trovate in fonte, è possibile capire come il brand voglia portare nel nostro continente un modello di un altro livello rispetto a quelle già presenti e quale miglior prodotto se non un modello di Mi TV QLED?

Come anticipato sempre dal leak di 91Mobiles, il modello in arrivo da 75″ è la riproposizione della Mi TV 5 Pro arrivata sul mercato cinese qualche tempo fa. Risoluzione 4K, tecnologia appunto QLED, sarà dotata del supporto all'HDR10+ e sarà davvero sottile.

Quanto all'hardware, sarà presente un chipset Quad-Core Amlogic e ben 4/64 GB di memoria, che con Android TV dovrebbe andare perfettamente a braccetto. Non mancheranno Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet e porte S/PDIF. Insomma, non mancherà proprio nulla, con anche una chicca (non confermata, quindi da prendere con le pinze) del supporto all'8K-ready.

Prezzo e data di uscita

Congiuntamente alla fonte, dal leaker Ishan Agarwal è trapelato che il prezzo della Mi TV QLED potrebbe essere di circa 1200-1300€, mentre la data di uscita potrebbe essere molto, molto vicina, addirittura la stessa dell'arrivo di Mi 11 nel nostro paese. Ovviamente è tutto da confermare, quindi non vanno prese per assolute queste informazioni, seppur molto intriganti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu