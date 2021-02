Il monopattino Xiaomi Mercedes AMG arriverà con Mi 11

Da quando la legislazione si sta dimostrando più flessibile, monopattini elettrici come lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 si rivelano ancora più utili. Qualche giorno fa è stato presentato anche in Italia, assieme alle due varianti più economiche, ma ne verrà presentata un'ulteriore variante. Realizzata in collaborazione con la celebre casa automobilistica Mercedes, è stata anticipata ufficialmente sui social con un'immagine teaser.

Aggiornamento 05/02: un nuovo teaser ci svela l'esordio di questo monopattino assieme a Xiaomi Mi 11. Ve ne parliamo a fine articolo.

Xiaomi prepara il lancio del nuovo monopattino elettrico in collaborazione con Mercedes

Il nuovo monopattino elettrico prenderà il nome di Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team Edition. Come specifica il per niente sintetico nome stesso, l'azienda cinese ha avviato una partnership con la scuderia di Formula 1. È la prima volta che Mercedes collabora con un produttore di smartphone odierno, per quanto non ci sia un telefono in ballo. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere: basti pensare alla partnership fra Huawei e Porsche, così come quella fra OPPO e Lamborghini.

Vista la propensione alle performance del marchio AMG, il monopattino elettrico in questione non poteva che essere Xiaomi Mi Scooter Pro 2. L'impianto tecnico permettere un'autonomia di circa 45 km, grazie alla combinazione del motore brushless da 300W e la batteria integrata. Difficilmente la variante Mercedes potrà vantare una maggiore potenza, viste le limitazioni del codice della strada: più probabilmente si tratterà di un rebrand estetico e forse dei materiali.

In arrivo con Xiaomi Mi 11 | Aggiornamento 05/02

Questo che vedete è uno degli ultimi tweet della pagina ufficiale Xiaomi, apparentemente cancellato. Quello che scopriamo è che Xiaomi Mi 11 Global non sarà l'unica novità dell'8 febbraio: ci sarà anche il monopattino elettrico in collaborazione con Mercedes AMG.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu