Xiaomi Mi 11 Ultra non sarà solo: arriveranno altri smartphone con Second Display

Come un fulmine a ciel sereno, pochi giorni ha è arrivato un interessante e presunto hands-on dedicato a Xiaomi Mi 11 Ultra (qui trovate tutti i dettagli), il quale ci ha una novità importante in arrivo: l'implementazione di un Second Display posteriore, feature utile per effettuare autoscatti con la fotocamera principale. Si tratta di una novità per Xiaomi, ma non è la prima volta che vediamo una soluzione di questo tipo e secondo le parole di un noto leaker non sarà nemmeno l'ultima, almeno per quanto riguarda quest'anno.

Dopo Xiaomi Mi 11 Ultra arriveranno altri smartphone con Second Display posteriore | Leak

Uno dei trend del 2021 è rappresentato di certo dagli smartphone pieghevoli: il modello di Xiaomi dovrebbe vedere la luce nella seconda metà dell'anno e di certo non mancheranno novità anche da altri produttore. Tuttavia il leaker cinese DigitalChatStation – uno di quelli affidabili – avvisa che il 2021 porterà almeno altri due smartphone con Second Display, oltre al già citato Xiaomi Mi 11 Ultra.

Il leaker non si sbilancia sui dispositivi in questione; inoltre non nomina nemmeno la casa di Lei Jun, motivo per cui è lecito ipotizzare che questi due dispositivi potrebbero non appartenere alla scuderia di Xiaomi. Basandoci sulle varie indiscrezioni, conosciamo almeno una altro smartphone, ovvero ASUS ROG Phone 5. Il top di gamma da gaming dovrebbe avere un mini display posteriore, ma sembra che si tratti più di una soluzione tamarra da utilizzare come LED per le notifica, piuttosto che un aiuto per i selfie.

Mancano dettagli sul secondo dispositivo con Second Display in arrivo nel 2021. Potremmo puntare su LG Rollable, ma in questo caso il display posteriore è apparso solo in alcuni brevetti. Forse dopo Xiaomi anche Redmi potrebbe lanciare una soluzione di questo tipo, ma al momento non ci sono indiscrezioni al riguardo.

