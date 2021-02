Xiaomi Mi 11 Ultra potrebbe essere il vero super flagship della serie

Il prossimo 8 febbraio la compagnia cinese alzerà il sipario sulla versione Global del suo attuale top di gamma, per la gioia dei Mi Fan al di fuori dei confini cinesi. Inoltre pare che sarà lanciato anche un modello Lite, di cui sono trapelate in rete varie indiscrezioni. Tuttavia le novità per la serie non finirebbero qui: un noto leaker ha rivelato che nei programmi della casa di Lei Jun c'è anche un possibile Xiaomi Mi 11 Ultra. Ma che cosa ci aspetta da questo dispositivo?

Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco i primi dettagli della scheda tecnica

Come anticipato poco sopra, questa novità arriva da un insider cinese ben noto: stiamo parlando infatti di DigitalChatStation, quindi una fonte abbastanza “conosciuta”. Stando alle parole dell'insider, la famiglia Xiaomi Mi 11 dovrebbe arricchirsi anche con una variante Ultra, la quale avrebbe dalla sua un pannello con risoluzione 2K ed un refresh rate a 120 Hz. La selfie camera sarà inserita in un punch hole e ci sarà un pannello Quad Curve.

La vera chicca delle specifiche è rappresentata dalla ricarica wireless, una soluzione ultra rapida da 67W. Stranamente il leaker presenta una soluzione più “lenta” di quella che ci si aspetta a bordo di Mi 11 Pro: in questo caso, infatti, si parla di una tecnologia da 80W, novità presentata da Xiaomi alcuni mesi fa e ancora non in commercio. Eppure, la versione Ultra dovrebbe essere posizionata sopra quella Pro (come sottolinea lo stesso insider).

Al momento mancano ulteriori dettagli ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

