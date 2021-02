Il nuovo top di gamma della compagnia cinese è finalmente uscito dai confini cinesi per arrivare anche in Europa e in Italia. Per l'occasione, l'azienda ha pubblicato un video teardown ufficiale, in cui un povero Xiaomi Mi 11 viene smontato completamente: si tratta di un viaggio affascinante all'interno del flagship, che ce ne mostra anche il grado di riparabilità.

Xiaomi Mi 11 protagonista di un video teardown: ecco com'è fatto

Il teardown in questione – lo trovate in alto – dura solo una manciata di minuti, più che sufficienti per mostrarci l'interno di Xiaomi Mi 11 in modo dettagliato. Ovviamente è bene tener presente che per realizzare il video tutta la procedura di smontaggio è stata velocizzata e resta più fluida. Comunque nonostante questo dettaglio, sembra che sia piuttosto semplice arrivare fino alla batteria e rimuoverla. Pare che la casa cinese abbia utilizzato un quantitativo di colla non eccessivo, in modo da facilitarne la sostituzione.

Anche il display – nonostante la sua natura top, con tanto di bordi curvi – sembra semplice da rimuovere. Insomma, al primo impatto pare che Xiaomi Mi 11 sia facile da riparare: comunque per le considerazioni finali aspettiamo il parere degli esperti. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Intanto se siete interessati a sapere di più su Xiaomi Mi 11 qui trovate la nostra recensione. Se invece volete vedere il top di gamma “torturato” in un test di resistenza (niente paura, è a lieto fine), allora date un'occhiata al video di JerryRigEverything.

