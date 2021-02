Redmi K40 Pro fa sfigurare Xiaomi Mi 11 nei test Antutu (Video)

La presentazione di Redmi K40 Pro ha solleticato la curiosità di molti, specialmente se confrontato con Xiaomi Mi 11 ed il suo rapporto specifiche/prezzo. Se da un lato il flagship Xiaomi parte da circa 500€ (3.999 yuan), il nuovo capostipite di casa Redmi scende ad un più economico costo di 350€ (2.799 yuan). Una differenza non propriamente marginale e che quindi sta spingendo molti a chiedersi quale sia effettivamente il migliore fra i due. E c'è chi in rete ha pubblicato un primo video benchmark Antutu che mette testa a testa i due top di gamma ed il risultato potrebbe sorprendervi.

Xiaomi Mi 11 vs Redmi K40 Pro: chi avrà fatto meglio su Antutu?

In questo confronto è messo da parte Redmi K40, basato sullo Snapdragon 870, mentre K40 Pro vanta lo stesso Snapdragon 888 di Xiaomi Mi 11. Non pervenuto K40 Pro+, ma è normale: il comparto hardware è il medesimo, eccezion fatta per il comparto fotografico.

Dal punto di vista prestazionale, Mi 11 e K40 Pro si basano quindi sullo stesso chipset, prodotto a 5 nm da Qualcomm e Samsung. Dentro c'è una CPU octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4 x 1,8 GHz Kryo 680) e GPU Adreno 660. Ci si aspetterebbe un risultato Antutu equivalente, ma in realtà il video ci mostra un'altra verità: il punteggio ottenuto è di 685.491 per Mi 11 e di 717.862 per K40 Pro.

Una differenza non colossale ma che comunque potrebbe stranire, anche perché il boost di Redmi sta proprio nei punteggi relativi a CPU e GPU. La risposta del perché potrebbe ricollegarsi al display, dato che Mi 11 deve pilotare un più energivoro schermo a Quad HD+ anziché Full HD+ come per K40.

A proposito di confronti, se vi steste chiedendo cosa cambia fra Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ trovate un nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu