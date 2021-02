Ultimamente non si parla d'altro: Xiaomi Mi 11 ha debuttato il 28 dicembre in Cina e ovviamente l'entusiasmo è alle stelle (anche se non per tutti, visto il design inedito ed atipico). Se siete curiosi di scoprire tutto sul dispositivo, qui trovate la nostra recensione completa ma nel frattempo ecco spuntare l'ennesima novità: Xiaomi Mi 11 Global è in arrivo in Europa e qui sotto trovate tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e uscita.

Aggiornamento 05/02: dopo tante indiscrezioni e conferme ufficiali, un nuovo leak svela il presunto prezzo di vendita di MI 11 per l'Europa e l'Italia.

Xiaomi Mi 11 Global: tutti i dettagli della versione per l'Europa e il mercato italiano

Design e display

Il nostro Xiaomi Mi 11 Global avrà ovviamente il medesimo design della sua controparte cinese. Ci troveremo quindi alle prese con un dispositivo caratterizzato da un pannello AMOLED QHD+ da 6.81″ e refresh rate dinamico, con un massimo di 120 Hz. Il pannello presenta bordi curvi ed un punch hole posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il vetro shock è rappresentato dal retro, con un modulo fotografico dal layout inedito per il brand. Di seguito trovate un nostro approfondimento che raccoglie tutte le indiscrezioni in merito ai modelli Pro, Ultra e perfino Lite.

Prima di passare oltre vogliamo mettervi la pulce nell'orecchio: in Cina la questione del caricabatterie in confezione si è conclusa con un lieto fine (per gli utenti). Sarà lo stesso anche da noi? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Hardware & Benchmark

La versione europea di Mi 11 Global è stata avvistata nel database di Google Play Console con il nome in codice Venus ed alcune specifiche (incomplete), tra cui la presenza di 8 GB di RAM. Nel frattempo hanno fatto capolino anche i vari benchmark tramite la piattaforma Geekbench con la sigla M2011K2G.

Come già sappiamo grazie alla certificazione EEC, si tratta ovviamente della versione Global di Mi 11: i benchmark mostrano la presenza di 8 GB di RAM e di Android 11 e compare anche nuovamente il nome in codice Venus (ricordiamo, sempre riferito al device).

Mi 11 5G Global Variant Spotted On FCC Certification.

8GB+128GB

8GB+256GB pic.twitter.com/vphEcROseq — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 12, 2021

Dopo Google Play Console e Geekbench, il modello siglato M2011K2G è tornato a far parlare di sé grazie all'ente FCC: la nuova certificazione svela i tagli di memoria di Xiaomi Mi 11 Global. In base a quanto si evince dal documento, il flagship arriverà sul mercato internazionale nella sola versione da 8 GB di RAM, ma con 128/256 GB di storage. Ricordiamo che in patria la compagnia ha proposto anche una variante maggiorata da 12/256 GB. Per il resto vengono riportati i soliti parametri: supporto al 5G, Wi-Fi 6, NFC, ricarica wireless e la MIUI 12 lato software.

In merito alla scheda tecnica del dispositivo, ovviamente avremo a bordo il nuovo Snapdragon 888, ultima soluzione top di Qualcomm. Per comodità vi lasciamo la scheda tecnica della versione cinese di seguito che aggiorneremo poi con i cambiamenti introdotti dalla nostra variante europea.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,81″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 515 PPI, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

da (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 515 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass Victus dimensioni di 164,3 x 74,6 x 8,06 mm per 196 g (vetro)

SoC Qualcomm Snapdragon 888

CPU octa-core (1 x 2,84 GHz Cortex-X1 + 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

GPU Adreno 660

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile lettore d'impronte nel display

tripla fotocamera da 108+13+5 MP f/1.85-2.4-2.4 con grandangolo, macro, lenti 7P, OIS , autofocus PDAF, video 8K e Slow-motion 1080p a 480 fps

f/1.85-2.4-2.4 con grandangolo, macro, lenti 7P, OIS , autofocus PDAF, video 8K e Slow-motion 1080p a 480 fps selfie camera da 20 MP

supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, speaker stereo, sensore IR

batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida 55W , wireless 50W ed inversa 10W

con ricarica rapida , ed inversa 10W software MIUI 12 con Android 11

Xiaomi Mi 11 Global in arrivo in Italia: la data di presentazione e come seguire l'evento

Stay tuned for Xiaomi's flagship #Mi11! Powered by @miuirom and @Android 11, expect ultra smooth user experience, your favorite Google apps with Google Play Protect! pic.twitter.com/QUyCjXhH8D — Xiaomi (@Xiaomi) January 27, 2021

Con l'arrivo del suo nuovo top di gamma in Europa, Xiaomi ha preso la palla al balzo per rimarcare la presenza dei servizi Google a bordo dei propri smartphone. Il software di Mi 11 Global non peccherà delle Google Apps, della protezione Google Play Protect e dell'ultima versione di Android 11. Tornando all'evento di lancio, Xiaomi ha confermato la data di presentazione: l'appuntamento è fissato per l'8 febbraio.

Sarà questo il giorno in cui scopriremo prezzo e disponibilità per il nostro mercato occidentale, dopo il lancio in madre patria. L'evento si terrà alle ore 13:00e la diretta streaming sarà seguibile su Facebook, YouTube e così via.

Xiaomi Mi 11 Global: questo il possibile prezzo in Italia

Manca ormai pochissimo al debutto di Xiaomi Mi 11 Global ma si continua a parlare di leak ed indiscrezioni, stavolta con il presunto prezzo in Europa. Le cifre sono trapelate nelle scorse ore e parlano di un top di gamma proposto a circa 799€ per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; invece per la variante da 8/256 GB sarà necessario sborsare 899€. Si tratta di cifre davvero appetibili, se confermate.

Per quanto riguarda invece il modello maggiorato da 12/256 GB lanciato in Cina, la fonte non ha specificato il prezzo di vendita né se arriverà in Europa.

