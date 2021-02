Xiaomi Mi 11 perde la corona di Antutu: qual è il miglior smartphone di gennaio?

Torniamo a parlare della classifica di Antutu dedicata ai migliori top di gamma, questa volta con l'elenco degli smartphone che si sono distinti nel corso del mese di gennaio 2021, con una brutta sorpresa per gli appassionati di Xiaomi e del nuovo Mi 11. Il top di gamma della casa di Lei Jun ha perso il suo primato dopo un mese, cedendo il posto ad un avversario davvero niente male.

Xiaomi Mi 11 scende in seconda posizione su Antutu | Gennaio 2021

Infatti, per gennaio 2021, il miglior smartphone del mese su Antutu è iQOO 7, ultimo top di gamma della famiglia di vivo. Il dispositivo ha totalizzato ben 728.784 punti, contro i 705.593 punti di Xiaomi Mi 11: davvero un bello stacco e con la medesima configurazione (Snap 888, 12 GB di RAM e 256 GB di storage). Di seguito trovate l'elenco completo dei modelli più potenti di gennaio.

iQOO 7 Mi 11 Mate 40 Pro+ Mate 40 Pro OPPO Reno 5 Pro+ 5G iQOO 5 Redmi K30S iQOO 5 Pro vivo X50 Pro+ Xiaomi Mi 10 Ultra

Questi sono i migliori mid-range di gennaio su Antutu

Per quanto riguarda invece i migliori mid-range per il mercato cinese, la classifica di Antutu si disposta di poco rispetto a quella del mese di dicembre. Ancora una volta troviamo in cima Redmi 10X 5G, dispositivo equipaggiato con il Dimensity 820. Segue la sua versione Pro e poi si passa a Huawei Nova 7 e 7 Pro.

Ricordiamo che entrambi gli elenchi fanno riferimento al solo mercato cinese. Non appena disponibili le classifiche Global di Antutu provvederemo ad aggiornare questo articolo con i risultati.

