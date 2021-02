Xiaomi Mi 10 Ultra si aggiorna ad Android 11 | Download

È arrivato anche il turno per Xiaomi Mi 10 Ultra per iniziare ad aggiornarsi ad Android 11. Inizialmente la variante non plus ultra del top di gamma 2020 era rimasta esclusa dal rilascio per Mi 10 e Mi 10 Pro. Ma così non è più: dopo aver ricevuto il major update Google tramite Beta Testing, sta iniziando il rilascio dell'aggiornamento stabile. In questo modo, anche i suoi possessori potranno saggiare le novità introdotte con l'ultimo firmware del robottino verde.

L'aggiornamento ad Android 11 diventa realtà anche a bordo di Xiaomi Mi 10 Ultra

Non essendo stato commercializzato ufficialmente fuori dalla Cina, Xiaomi Mi 10 Ultra sta ricevendo Android 11 con l'ultima release della MIUI 12 China Stable. La build in fase di rilascio via OTA è la V12.1.1.0.RJJCNXM, ma per il momento la sua diffusione parrebbe limitata. Come spesso accade con aggiornamenti di questo rilievo, si tratterebbe di una Stable Beta: la ROM è definitiva, ma prima di essere rilasciata al grande pubblico sarà testata da coloro che l'hanno già ricevuta. Nel caso in cui non vengano individuati bug di rilievo, allora sarà rilasciata a tutti.

Non conoscete le novità di Android 11? Le trovate illustrate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla lista degli smartphone che si aggiorneranno (o che lo hanno già fatto).

Scarica Android 11 per Mi 10 Ultra

