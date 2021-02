La compagnia di Lei Jun stupisce già di buon ora con un concept smartphone alquanto spettacolare, un dispositivo caratterizzato da bordi curvi Waterfall su quattro lati e che potrebbe rappresentare il preludio al futuro Xiaomi Mi MIX 4! Dopo la ricarica senza fili a distanza, Xiaomi continua a puntare sull'innovazione e stavolta colpisce con un dispositivo dal look futuristico ma di certo più maneggevole di Mi MIX Alpha.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe non essere lontano: che questo concept smartphone con display waterfall sia il suo preludio?

Ovviamente non vi è alcuna certezza che questo smartphone abbia qualcosa a che fare con Xiaomi Mi MIX 4 ma soprattutto non è dato di sapere se arriverà o meno in versione commerciale. Tuttavia – come visto in apertura – è impossibile non accostare questo modello con Mi MIX Alpha: è come se Xiaomi avesse preso il meglio del suo dispositivo sperimentale per trasformarlo in qualcosa di più usabile (ed umano). Il risultato è uno smartphone con display Waterfall su quattro lati; inoltre si tratta di una soluzione con uno schermo senza interruzioni – notch e foro – quindi con fotocamera sotto il display.

Similmente a Mi MIX Alpha sono presenti dei bordi utili, con notifiche laterali. Inoltre sembra che le principali icone siano localizzate sul bordo destro, in modo da mantenere un look pulito nella parte frontale. Non ci sono pulsanti fisici ed è quindi probabile che il dispositivo utilizzi soluzioni virtuali sensibili alla pressione, posizionati di lato. Insomma sembra proprio che Xiaomi abbia applicato tutte le novità viste con il modello Alpha, ma rinunciando al pannello Surround.

Sul retro trova spazio una fotocamera con layout rettangolare, composta da un solo sensore ed il flash LED. In base a quanto svelato dalla stessa compagnia cinese, il concept smartphone con display Waterfall presenta bordi curvi di 88° e sono state applicate tecniche avanzate per la piegatura e la laminazione del vetro. Xiaomi ha annunciato di aver depositato almeno 46 brevetti durante lo sviluppo di questo particolare smartphone.

Agatha Tang, Product PR di Xiaomi Global, ha anche confermato di aver potuto visionare e toccare con mano il prodotto reale. Al momento Xiaomi si è limitata ad annunciare e mostrare il device ma solo come concept: arriverà mai sul mercato? Per ora manca una conferma; inoltre non è dato di sapere il suo nome commerciale. Tuttavia, come specificato anche in apertura, è quasi impossibile non farsi venire in mente un possibile Xiaomi Mi MIX 4. Sarà davvero così? Dita incrociate!

