Xiaomi cambia idea: arriverà (forse) la prima automobile del brand!

Alcuni grandi produttori in questi anni sono stati attratti da un mercato in particolare, ovvero quello automobilistico. Dalla casa di Cupertino, che più di una volta pare aver pensato ad un progetto di questo tipo, fino ad arrivare a Huawei che sembra ormai aver accantonato definitivamente l'idea. Anche Xiaomi inizialmente ne era stata dedotta, per poi desistere da ogni tipo di approccio a questo mondo. Sembra, però, che il colosso cinese abbia nuovamente cambiato idea a riguardo.

Lei Jun pensa al futuro, con la prima automobile di Xiaomi

Sebbene le notizie di queste ultime ore siano parecchio entusiasmanti è necessario calmare un attimo gli animi. Al momento, infatti, non vi è alcuna certezza di questa notizia. Nel senso che, in fin dei conti, non abbiamo alcuna conferma ufficiale circa la progettazione di un'automobile in casa Xiaomi. Dagli ultimi rapporti iFengNews, però, pare che Lei Jun voglia guidare personalmente questo progetto in futuro, magari realizzando proprio un veicolo elettrico.

Già nel 2013 ci fu un proficuo incontro tra il CEO di Xiaomi e Elon Musk, il patron di Tesla. Qui nacque un forte interesse da parte di Lei Jun verso il mondo automobilistico, soprattutto nelle prospettiva di realizzare un giorno un'auto elettrica. Se dovesse mai avventurarsi in tale progetto, quindi, sarebbe un'assoluta sorpresa per il mercato e per le ambizioni del brand.

Vi ricordiamo, ancora una volta, di prendere con le pinze quanto detto precedentemente. Al momento non c'è alcuna evidenza riguardo un coinvolgimento di Xiaomi in tale settore. Nel caso in cui ci fossero nuove informazioni, però, non tarderemmo a comunicarvele.

