Avete un PC nuovo, oppure volete dare una ripulita al vostro compagno di lavoro dopo qualche tempo, ma anche utilizzare tutta la dock di Office? Nessun problema, soprattutto grazie alle imperdibili offerte e promozioni di GoDeal24, che vi porta le licenze Microsoft Windows 10 e Office 2016, 2019 con un prezzo davvero imbattibile con codice sconto.

Ecco tutte le offerte e promozioni sulle licenze Windows 10 e Office 2016 e 2019 con codice sconto su GoDeal24

Windows 10

Se volete ottenere una chiave Windows 10 in sconto, tutto ciò che dovrete fare è applicare il codice sconto EGD50 al fine di ottenere un prezzo dimezzato sulle seguenti opzioni:

Office 2016/2019 e Windows 10 in bundle al 62% di sconto

Se invece necessitate delle licenze pacchetto Office, in tutte le sue salse, oppure di un bundle con la dock più il sistema operativo Windows 10 al 62% in meno del prezzo, vi basterà inserire il Coupon EGD62 sulle seguenti soluzioni:

Per tante altre offerte vi rimandiamo poi al sito ufficiale di GoDeal24.

Perché il prezzo di queste key è così basso?

Tutto molto bello e sopratutto prezzi imbattibili su servizi di solito costosi e non facilmente reperibili in sconto, quindi ci possiamo chiedere come sia possibile ottenere offerte tanto vantaggiose. Ve lo spieghiamo subito: GoDeal24 non fornisce la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per l'installazione, ma risparmia questi costi fornendo semplicemente la chiave di attivazione, che alla fine è quella utile per trasformare la versione di prova dei servizi Microsoft in un software completo di tutti i crismi.

Quindi, dovrete scaricare il file di installazione di Windows o Office sul sito ufficiale di Microsoft, per poi ottenere la versione più aggiornata del software. Quando poi dovrete attivare il software, dovrete solamente inserire la chiave che vi arriverà via mail, per poi averla sempre a disposizione.

Articolo sponsorizzato.