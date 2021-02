Sono numerose le testimonianze di disservizi per gli operatori telefonici italiani, come Vodafone, TIM, Wind 3, Iliad, ho. Mobile ma non solo. Personalmente sto avendo problemi con le chiamate e la navigazione con Vodafone (abito in Toscana), ma basta farsi un giro su DownDetector per constatare che i problemi sono molteplici. A quanto pare i problemi di comunicazione non ci sono soltanto per Vodafone, ma anche per un po' tutti i provider che operano nella nostra nazione.

Aggiornamento 19:00: il problema sembra riguardare perlopiù Wind 3, ma c'è un motivo per cui anche i possessori di SIM con altri operatori stanno avendo disservizi. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Disservizi per tutti gli operatori in Italia, fra Vodafone, TIM, Wind 3, Iliad ed altri ancora

Il down della rete riguarda principalmente Vodafone, TIM e Wind 3, ma ovviamente ricade a cascata anche sugli altri operatori, virtuali e non. Mi riferisco ad Iliad ed ho. Mobile, ma anche PosteMobile, Fastweb, Infostrada, Very Mobile e non è da escludere che diversi altri operatori MVNO stiano subendo le stesse problematiche. Al momento non è dato sapere come mai ci sia stato questo crollo generale, ma molto probabilmente potrebbe esserci un qualche sorta di malfunzionamento della rete nazionale. Anche perché le segnalazioni arrivano da ogni dove: Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e così via. Stando alla mappa stilata da DownDetector, sembrerebbe che i maggiori problemi si stiano avendo perlopiù al centro-nord Italia.

È “colpa” di Wind 3 | Aggiornamento 19:00

Vodafone Italia ci ha contattati per spiegarci la situazione. L'unico operatore che sembrerebbe avere realmente il problema di rete down è Wind 3 e tutti gli operatori virtuali annessi. Chi ha Vodafone, TIM ed altri operatori separati ha riscontrato problematiche nel momento in cui si provava a chiamare qualcuno con numerazione Wind 3 (come nel mio caso, effettivamente).

