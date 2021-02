Con il mese di gennaio appena terminato, è già tempo di tirare le prime somme per nuovi smartphone usciti nel primo mese dell'anno. A dettare legger però, non sono i nuovi Samsung Galaxy S21 bensì il super flagship di vivo, X60 Pro+, che si prende la vetta nella particolare classifica benchmark di Master Lu.

vivo X60 Pro+: Origin OS più fluida della One UI dei Samsung Galaxy S21 secondo il benchmark Master Lu

Stando a quanto riporta l'ente di benchmark cinese, il top gamma di vivo ha totalizzato un punteggio di 189.30 proprio grazie alla fluidità di Origin OS, rispetto 188.30 e 180.73 punti dei nuovi S21+ e S21 Ultra. Fuori dal podio troviamo l'altro S21, quello standard, di cui vi mostriamo alcune sue funzioni particolari. Per trovare altri marchi cinesi bisogna arrivare al quinto posto, dove il “cugino” dell'X60 Pro+, iQOO 7, ha totalizzato 180.07 punti. Segue subito dopo anche il nuovo Honor V40.

Il resto della classifica lo fanno i nuovi medio gamma OPPO A93 e A55, come anche il particolare Realme V15. A sorpresa, dietro ad A93 troviamo il nuovo Motorola Edge S, che con Snapdragon 870 sarebbe dovuto essere un po' più in alto ma probabilmente a primo impatto non ha inciso. Se non vedete Xiaomi Mi 11, non temete, perché Master Lu tiene conto solo di quelli usciti in quel preciso mese e quindi lo troveremo sicuramente in altre classifiche dell'ente.

