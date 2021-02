Da dicembre 2020, l'attenzione degli utenti è rivolta verso i tre flagship finora presentati per primi nella line up 2021: Xiaomi Mi 11, Honor V40 e vivo X60 Pro+. I tre modelli top del brand, dopo un'ottima release cinese, iniziano a vedere la strada della distribuzione Global, con tutti e tre i modelli di vivo X60 in arrivo fuori dalla Cina nei prossimi mesi.

vivo X60 Global: inizio Q2 2021 data più probabile, ci sarà anche X60 Pro+

Secondo i report della fonte, tutti e tre i modelli di X60, quindi anche l'ultimo e potente Pro+, arriveranno anche in altri mercati oltre a quello cinese. A partire dall'India, che già qualche mese fa vide il debutto della serie X50, sfociata poi in X51 nel resto del mondo (e in Italia).

Il periodo di uscita di questi modelli pare sia fissato da vivo per fine Q1 (quindi marzo) e inizio Q2 (il mese di aprile) del 2021, ponendosi quindi come brand top, quanto meno in un paese da sempre affezionato al marchio.

Non sappiamo ora se l'azienda si spingerà anche nel mercato Global con questa serie, magari portando il Pro+ con Snapdragon 888 anche in Europa, ma è chiaro che un primo passo potrebbe segnare la svolta distributiva di un brand sempre più accattivante e che sta provando ad inserirsi bene anche in Italia.

