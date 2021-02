Da poco vivo ha deciso di lanciare ufficialmente i propri prodotti anche qui in Italia, proponendo alcune soluzioni davvero interessanti (vedi la recensione di vivo X51 5G). Sono anni, però, che l'azienda è presente in Cina e guida, insieme ad altri brand, le classifiche di vendita in tale ambito. Questo anche grazie ad una copertura del mercato quasi completa, con dispositivi che si collocano in tutte le varie fasce di prezzo. Sembra, dunque, che ne stiano per arrivare di nuovi sul mercato, in particolar modo un modello con SoC Dimensity 1100 che solo poche ore fa è spuntato sul web. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

Aggiornamento 05/02: è uscita qualche informazione in più riguardante questo device, soprattutto in merito al display e alla fotocamera. Trovate tutti i dettagli nell'articolo qui sotto.



vivo V2027A è il presunto modello con Dimensity 1100

Desig e display

[EXCLUSIVE] Vivo V2072A (May be next V series Pro smartphone) listed on Google Playconsole. First smartphone powered by Dimensity 1100 Soc. Specifications:

-FHD+ notch display

-Dual Selfie Camera

-Mediatek Dimensity 1100 5G Soc

-12GB RAM

-Android 11 Origin OS#Vivo #TTechinical pic.twitter.com/xQDXRMvJTi — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) January 27, 2021

Non sappiamo al momento se ci sia da fidarsi di queste informazioni, ma l'immagine del telefono è piuttosto chiara al momento. vivo V2027A sarebbe caratterizzato, quindi, da cornici piuttosto ridotte e da un evidente notch sulla parte superiore che, sinceramente, non ci saremmo aspettati di trovare su un nuovo vivo. Al di là di ciò, comunque, Google Play Console conferma la presenza di un display da 6,44″ con una risoluzione in Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con form factor in 20:9 e densità di 480 PPI. Questo, poi, dovrebbe anche dotarsi di un refresh rate pari a 90Hz.

LEGGI ANCHE:

vivo Documents ufficiale: ecco l’editor documenti con supporto AI

Hardware e fotocamera

Dando un'occhiata alle ultime informazioni a riguardo, pare che vivo V2027A sia comparso su Google Play Console. Qui, dunque, non sono state solo rivelate alcune specifiche tecniche, ma addirittura è stata mostrata la parte frontale dello smartphone. Secondo quanto riportato in questa pagina, quindi, potrebbe trattarsi di uno dei primi modelli a montare un SoC MediaTek Dimensity 1100. Come è possibile vedere nella foto la configurazione di questo chipset è la seguente: 4 x ARM Cortex-A78 da 2,6 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 da 2,0 GHz. Non mancherebbero, poi, ben 12 GB di RAM.

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, pare che vivo S9 5G sia dotato di una doppia selfie camera, con sensore principale da 44 MP. Sul retro, invece, il primo obiettivo potrebbe essere da 64 MP, ma non conosciamo la natura degli altri sensori.

Al momento le informazioni sono solo queste, dunque non sappiamo se effettivamente lo smartphone sia in procinto di uscire sul mercato. Vedremo quali informazioni usciranno nei prossimi giorni, così da avere le idee un po' più chiare.

Prezzo e data d'uscita

vivo S9, il nome del nuovo smartphone di vivo in arrivo sul mercato, potrebbe effettivamente essere il primo device a montare un SoC Dimensity 1100. Questo prodotto, infatti, dovrebbe essere lanciato quasi sicuramente il 6 marzo, quindi a breve.

Restano valide le varie caratteristiche tecniche emerse già su Google Play Console. Si tratterà a tutti gli effetti, quindi, di un top di gamma da provare anche se la disponibilità sarà limitata probabilmente al solo mercato asiatico.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu