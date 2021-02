Le selfie camera da 100 MP sono in arrivo, ma chi le vuole?

L'evoluzione degli smartphone ha i suoi pro e contro. Vuoi anche per la sempre più impietosa concorrenza, i produttori valutano quali novità proporre sui propri dispositivi. A volte bene, a volte va male e il caso di cui vi voglio parlare oggi penso che ricada a pieno nella seconda casistica. Avete letto bene: il 2021 non sarà soltanto l'anno dell'elettrocromia, ma anche delle selfie camera da 100 MP. Ad affermarlo è Digital Chat Station, leaker con alti e bassi in merito alle indiscrezioni poi rivelatesi vere, ma che spesso ci fornisce delle anticipazioni più o meno rilevanti.

Ad oggi, ci sono smartphone che si sono spinti piuttosto in avanti quando si parla di risoluzione della selfie camera. Il recente Samsung Galaxy S21 Ultra ha una fotocamera frontale da ben 40 MP, per esempio. Ma c'è anche chi fatto “meglio”, come Vivo S7, V20 e OPPO Reno 3 con le loro selfie cam da 44 MP. Ma qual è il vantaggio di avere così tanti megapixel? Sicuramente non quello di poter fare zoom senza perdere dettagli, stiamo pur sempre parlando di autoscatti, non di foto al panorama.

Sensori da 100 MP anche per la selfie camera, uno dei trend del 2021?

Al contrario, da qualche anno ha fatto capolino nel mondo degli smartphone la tecnologia Pixel Binning. In poche parole, la fotocamera unisce virtualmente più pixel assieme per formarne di più grandi della media. Tale aspetto consente al sensore di elaborare più luce rispetto al normale, potendo così ottenere scatti con un range dinamico migliore anche con luce sfavorevole. Non a caso, i selfie con Samsung Galaxy S21 Ultra non escono a 40 MP, bensì a 10 MP mediante la tecnica 4-in-1 per i pixel.

Lo stesso avviene con gli smartphone con sensori da 108 MP, come nel caso dei top di gamma Samsung e Xiaomi. La tecnologia Nonacell fa sì che ad unirsi assieme siano ben 9 pixel, ottenendo così pixel più grandi a risoluzione più elevata. Un concetto che sembra verrà portato anche per la selfie camera: anziché avere scatti inutili a 100 MP, il Pixel Binning garantirebbe autoscatti ancora più incisivi e qualitativamente apprezzabili.

Ottimo, no? Tecnicamente sì, ma è ancora presto per cantar vittoria, perché sarà una sfida ingegneristica non da poco. Prima di tutto, i sensori da 100 MP sono fisicamente più grossi di quelli solitamente usati per le selfie camera. E visto che i produttori stanno facendo a gara per chi offre il miglior full screen, usare un sensore del genere significherebbe scendere a compromessi. In poche parole, alcuni potrebbero addirittura rivaluta l'inserimento di un notch o altrimenti di un punch-hole dal diametro maggiorato, se non di un bordo vero e proprio dal sapore più “vintage”.

Produttori come Samsung stanno lavorando per un'ottimizzazione dimensionale, come con l'ultimo ISOCELL HM2, ma c'è ancora del lavoro da fare. Anche perché rimpicciolire questi sensori da 100 MP farebbe perdere il senso di avere pixel più grandi. In finale, l'impressione è, come spesso accade, i produttori rischino di preferire numeroni da esporre nelle pubblicità anziché novità che facciano veramente la differenza.

