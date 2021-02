Come ogni brand dominante di mercato che si rispetti, le soluzioni proprietarie di Samsung sono sicuramente molto ampie ed estese ad ogni campo. Tizen, su tutti, è il progetto a cui Samsung tiene di più, ma potrebbe non essere più la soluzione adottata sui suoi smartwatch Galaxy Watch, che potrebbero adottare Wear OS dopo tanti anni.

Samsung: il prossimo Galaxy Watch sarà con Wear OS?

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

L'indiscrezione arriva da un leaker abbastanza affidabile (Ice Universe), che spiega come il produttore sudcoreano sia pronto ad una transizione molto importante da un sistema operativo (Tizen) in cui il brand punta moltissimo e che ha adottato per tutti i dispositivi intorno allo smartphone. Ma, viste le circostanze, è molto probabile che Wear OS possa essere una soluzione molto più appetibile al grande pubblico.

Questo perché, una maggiore collaborazione tra smartphone e smartwatch porterebbe l'utente ad una maggiore fruibilità dei contenuti interconnessi. Quindi, l'ipotetico Galaxy Watch 4 sarebbe un nuovo inizio per Samsung, che quanto meno per i wearable, si affiderebbe a Google, andando in diretta competizione proprio con i prossimi FitBit appena acquisiti dal brand, ma anche con questa lista di smartwatch dotati dell'Android per indossabili.

E voi, sareste contenti di utilizzare un Galaxy Watch con Wear OS? Secondo voi potrebbe essere una soluzione ideale per competere con altri prodotti più redditizi.

