Dopo Note 20 Ultra 5G, un altro top gamma Samsung raccoglie lo scettro di smartphone con il miglior pannello. Infatti, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ha il miglior display di tutti secondo i test di DxOMark.

Il display di Galaxy S21 Ultra detronizza Note 20 Ultra come migliore su DxOmark

Stando ai test effettuati dall'ente americano, possiamo notare che in molti parametri il flagship del colosso sudcoreano tiene dietro veri e propri colossi del settore come appunto il predecessore Note 20 Ultra ma anche OnePlus 8 Pro e iPhone 12 Pro Max, che seppur di pochissimi punti non sono riusciti a mantenere la loro posizione rispetto al nuovo top gamma Samsung.

I parametri che donano il primato a Galaxy S21 Ultra sono la leggibilità ed il video, che non hanno effettivamente rivali, soprattutto il secondo parametro, in cui ha totalizzato ben 90 punti. Lo score totale è di 91 punti, non inficiati dai soli 55 punti della valutazione del “touch“, indietro rispetto ai competitor. Ancora una volta Samsung è riuscita a creare qualcosa in cui sa bene dove operare, realizzando un pannello di grandissimo impatto.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6.8″ con risoluzione Quad HD+ (3200 x 1440 pixel), una densità da 516 PPI, refresh rate adattivo dai 10 ai 120 Hz e Gorilla Glass 7.

