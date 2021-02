Un 2021 sicuramente partito con il botto, quello di Samsung. Con la presentazione della serie S21, di cui abbiamo recensito il più piccolo, ha sicuramente catalizzato l'attenzione verso di sé, vista la qualità dei prodotti, ma anche per l'annuncio dell'assenza serie Note. Ma la speranza pare proprio l'ultima a morire, dato che dalle ultime voci potrebbe arrivare una versione chiamata Samsung Galaxy Note 21 FE, di cui è stato realizzato un bellissimo render con tanto di confezione.

Samsung Galaxy Note 21 FE: render molto realistici, somiglia all'S21 ma con S Pen

Realizzato dagli olandesi di LetsGoDigital, o meglio da un loro creator italiano (Giuseppe Spinelli), il render del presunto Note 21 FE ha sicuramente un'anima che rispecchia perfettamente il trend dei nuovi Galaxy top gamma. Infatti, il bumper fotocamera è simile se non uguale a quello degli S21 e S21+, ma forse più spigoloso. Molto bella la trama ipotizzata, quasi come se fosse in ceramica e per il bumper invece un motivo “zigrinato”. Il display segue anch'esso il trend della tecnologia Infinity-O messa a punto da Samsung e si ipotizza sia da 6.5“.

Quella che non manca è sicuramente la iconica S Pen, che quest'anno ha sposato la versione Ultra degli S21. Proprio per questo, ipotizzare che possa essere presente una versione speciale sia della gamma appena uscita e sia di un Note, quasi come a celebrarlo definitivamente, non è affatto una follia.

Il creator si è poi lasciato andare anche ad una realizzazione molto realistica della confezione del Note 21 FE, in puro stile Samsung ed in generale molto semplice. Dettaglio non trascurabile il caricabatterie da 65 W che il gigante sudcoreano è in procinto di lanciare. Questo però non è ipotizzato nella scatola che comprende solo il cavo USB Type-C/Type-C.

E voi, cosa ne pensate di questo render? Siete d'accordo ad una celebrazione di una serie che rimarrà sicuramente nella storia oppure vi “accontentate” di un modello Fan Edition del più fruibile S21? Il tempo ci dirà cosa assisteremo sul mercato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu